On le sait Sacha adoire dormir, c’est même une des clés de son état de forme. C’est ce qu’il a répété en confé­rence de presse après avoir dominé en 4 sets son compa­triote Marterer (6−2, 6–7, 6–3, 6–2)

« En fait, j’ai la chance de pouvoir dormir quand je me couche. Je vais bien. Peu importe qu’il soit 3 heures du matin ou 23 heures, je dors assez bien et assez profon­dé­ment. Ouais, je ne suis pas quel­qu’un qui a du mal avec ça, mais les matchs à 11h00 ne sont pas mes préférés. Je pense que tout le monde le sait (sourire). Est‐ce que je pense que j’en tire un béné­fice ? Je crois qu’il existe une étude qui montre, je ne sais pas si c’est vrai ou non, que les personnes de grande taille ont besoin de plus de sommeil que les personnes de petite taille. Oui. Moi, je dors entre 9 et 11 heures. Si je dors moins de 8 heures, je suis un zombie. Je ne suis pas du tout fonc­tion­nelle (sourire) »