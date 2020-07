L’annulation de l’ATP 500 de Washington a jeté un froid sur la suite de la tournée américaine avec le Masters 1000 de Cincinnati (22 au 28 août) et l’US Open (31 août au 13 septembre). Deux tournois qui doivent avoir lieu à New York. L’USTA a réagi à l’annonce de Washington avec la volonté de rassurer et confirmer la tenue de Cincinnati et de l’US Open :

« Cette décision n’a aucun impact sur l’US Open ou Cincinnati. L’USTA va créer un environnement sûr et contrôlé pour les joueurs et toutes les personnes impliquées dans les deux tournois ce qui atténuera les risques sanitaires. Cet environnement a été approuvé par l’Etat de New York et il est également conforme aux normes mises en place par la ville de New York et le gouvernement fédéral. Nous basons nos décisions sur nos trois principes directeurs qui incluent la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées, si l’organisation de ces événements est dans le meilleur intérêt du sport et si cette décision est financièrement viable. Nous sommes convaincus que nous sommes en accord avec ces trois principes directeurs. »

Malgré ce communiqué de presse, il est bien difficile d’imaginer que la suite de la tournée américaine puisse avoir lieu. Une décision devrait être prise aux alentours du 28 ou 29 juillet.