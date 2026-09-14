Alexander Zverev a été très solide, et surtout bien plus constant que Ben Shelton, pour décro­cher son deuxième titre en Grand Chelem à l’US Open, quelques mois seule­ment après son sacre à Roland‐Garros.

Dans une finale maîtrisée quasi­ment de bout en bout, l’Allemand a surtout impres­sionné par son atti­tude. Pas une seule fois on ne l’a vu s’énerver, se frus­trer ou se plaindre auprès de son clan. Une maîtrise émotion­nelle et une concen­tra­tion rare­ment obser­vées chez lui au cours de sa carrière, comme l’a souligné l’analyste Gill Gross.

For me that’s the best nerve mana­ge­ment perfor­mance of Zverev’s career.



Any non‐slam is out of the running. The two BO5 Alcaraz wins are the other conten­ders, but they were QFs and he wasn’t a clear favo­rite.



Tactically it was a comfort‐zone match, but mentally it was growth. — Gill Gross 🦣 (@Gill_Gross) September 13, 2026

« Pour moi, c’est la meilleure perfor­mance de gestion nerveuse de la carrière de Zverev. Tous les tour­nois hors Grand Chelem sont hors course. Les deux victoires face à Alcaraz au meilleur des cinq sets consti­tuent les autres réfé­rences, mais il s’agissait de quarts de finale et il n’était pas clai­re­ment favori. Tactiquement, c’était un match dans sa zone de confort, mais menta­le­ment, il y a eu une véri­table progression. »