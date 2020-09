Richard Gasquet a le bras long. Alors qu’il est toujours en quarantaine dans son hôtel de New-York avec plusieurs autres joueurs et entraineurs français dont Kristina Mladenovic, le Biterrois aurait fait joué ses relations en contactant directement l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. C’est l’ancienne joueuse et désormais consultante pour RMC Sport, Sarah Pitkowski, qui a révélé l’information dans « Les grandes gueules du sport » : « Richard Gasquet a appelé un ancien président dont il est très proche et qui aime beaucoup le tennis et également le football et surtout le PSG pour essayer de trouver un moyen de partir », a lâché l’ancienne 29e joueuse mondiale.

Les joueurs français bloqués auront donc tout tenté pour quitter le sol américain avant le 11 septembre, date de la fin de la quarantaine…