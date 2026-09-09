« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne jouerons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comptage des points changera », a récemment déclaré le nouveau directeur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo.
Une déclaration qui a mis le feu aux poudres dans le monde du tennis et qui intervient quelques heures avant deux matchs épiques en cinq sets à l’US Open qui dans lesquels Tiafoe et Shelton sont venus à bout de Michelsen et Alcaraz.
Grand défenseur de ce format mythique et ancestral, Daniel Vallverdu, entraîneur très reconnu pour avoir notamment travaillé avec Andy Murray, Tomas Berdych, Grigor Dimitrov ou encore Stan Wawrinka, a sorti les griffes sur Twitter contre tous ceux qui voudraient s’en prendre aux cinq sets.
For anyone in tennis or outside of the sport. Do me a favor and stop talking about best of 5 sets. Spend more time worrying about what parts of the game can drive more value and leave best of 5 alone. Hope you enjoyed today’s day of tennis as much as the rest of the world did.…— Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) September 9, 2026
« Pour tous ceux qui sont dans le tennis ou en dehors de ce sport. Faites‐moi une faveur et arrêtez de parler des matchs en cinq sets. Consacrez plutôt votre temps à réfléchir aux aspects du jeu qui peuvent apporter le plus de valeur, et laissez le « meilleur des cinq sets » tranquille. J’espère que vous avez apprécié cette journée de tennis autant que le reste du monde. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 17:55