Accueil US Open

« Pour tous ceux qui sont dans le tennis ou en dehors de ce sport, faites‐moi une faveur et arrêtez de parler des matchs en cinq sets », s’agace Daniel Vallverdu

Par
Thomas S
-
4237

« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo. 

Une décla­ra­tion qui a mis le feu aux poudres dans le monde du tennis et qui inter­vient quelques heures avant deux matchs épiques en cinq sets à l’US Open qui dans lesquels Tiafoe et Shelton sont venus à bout de Michelsen et Alcaraz. 

Grand défen­seur de ce format mythique et ances­tral, Daniel Vallverdu, entraî­neur très reconnu pour avoir notam­ment travaillé avec Andy Murray, Tomas Berdych, Grigor Dimitrov ou encore Stan Wawrinka, a sorti les griffes sur Twitter contre tous ceux qui voudraient s’en prendre aux cinq sets. 

« Pour tous ceux qui sont dans le tennis ou en dehors de ce sport. Faites‐moi une faveur et arrêtez de parler des matchs en cinq sets. Consacrez plutôt votre temps à réflé­chir aux aspects du jeu qui peuvent apporter le plus de valeur, et laissez le « meilleur des cinq sets » tran­quille. J’espère que vous avez apprécié cette journée de tennis autant que le reste du monde. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥