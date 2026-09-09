« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo.

Une décla­ra­tion qui a mis le feu aux poudres dans le monde du tennis et qui inter­vient quelques heures avant deux matchs épiques en cinq sets à l’US Open qui dans lesquels Tiafoe et Shelton sont venus à bout de Michelsen et Alcaraz.

Grand défen­seur de ce format mythique et ances­tral, Daniel Vallverdu, entraî­neur très reconnu pour avoir notam­ment travaillé avec Andy Murray, Tomas Berdych, Grigor Dimitrov ou encore Stan Wawrinka, a sorti les griffes sur Twitter contre tous ceux qui voudraient s’en prendre aux cinq sets.

For anyone in tennis or outside of the sport. Do me a favor and stop talking about best of 5 sets. Spend more time worrying about what parts of the game can drive more value and leave best of 5 alone. Hope you enjoyed today’s day of tennis as much as the rest of the world did.… — Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) September 9, 2026

« Pour tous ceux qui sont dans le tennis ou en dehors de ce sport. Faites‐moi une faveur et arrêtez de parler des matchs en cinq sets. Consacrez plutôt votre temps à réflé­chir aux aspects du jeu qui peuvent apporter le plus de valeur, et laissez le « meilleur des cinq sets » tran­quille. J’espère que vous avez apprécié cette journée de tennis autant que le reste du monde. »

