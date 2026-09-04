Alors que la program­ma­tion de la journée de jeudi a beau­coup fait parler étant donné qu’Alexandra Eala, et sa grande commu­nauté de fans, a été préférée à des lauréates et fina­listes en Grand Chelem (comme Swiatek, Andreeva, Keys ou Anisimova) pour évoluer sur le court Louis Armstrong, le deuxième plus grand derrière le Arthur Ashe, la Philippine a été inter­rogée à ce propos en confé­rence de presse.

Et du haut de ses 21 ans, l’ac­tuelle 18e mondiale ne s’est pas démonter en livrant une réponse franche et pleine de bon sens. Extrait.

Journaliste : « On dit que les cham­pions du Grand Chelem jouent en exté­rieur… On laisse entendre en quelque sorte que l’US Open vous réserve un trai­te­ment de faveur.…

Alexandra EALA : Je suis recon­nais­sante d’être sur le court Armstrong et de jouer sur un terrain aussi incroyable. Mais ce n’est pas moi qui décide de la program­ma­tion. Mon travail consiste à être prête, quel que soit le court sur lequel on me place et quel que soit mon adversaire. »