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Préférée à Swiatek, Andreeva et les Américaines, Alexandra Eala cloue le bec d’un jour­na­liste : « Ce n’est pas moi qui décide »

Par
Thomas S
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Alors que la program­ma­tion de la journée de jeudi a beau­coup fait parler étant donné qu’Alexandra Eala, et sa grande commu­nauté de fans, a été préférée à des lauréates et fina­listes en Grand Chelem (comme Swiatek, Andreeva, Keys ou Anisimova) pour évoluer sur le court Louis Armstrong, le deuxième plus grand derrière le Arthur Ashe, la Philippine a été inter­rogée à ce propos en confé­rence de presse.

Et du haut de ses 21 ans, l’ac­tuelle 18e mondiale ne s’est pas démonter en livrant une réponse franche et pleine de bon sens. Extrait.

Journaliste : « On dit que les cham­pions du Grand Chelem jouent en exté­rieur… On laisse entendre en quelque sorte que l’US Open vous réserve un trai­te­ment de faveur.…

Alexandra EALA : Je suis recon­nais­sante d’être sur le court Armstrong et de jouer sur un terrain aussi incroyable. Mais ce n’est pas moi qui décide de la program­ma­tion. Mon travail consiste à être prête, quel que soit le court sur lequel on me place et quel que soit mon adversaire. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 21:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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