Alors que la programmation de la journée de jeudi a beaucoup fait parler étant donné qu’Alexandra Eala, et sa grande communauté de fans, a été préférée à des lauréates et finalistes en Grand Chelem (comme Swiatek, Andreeva, Keys ou Anisimova) pour évoluer sur le court Louis Armstrong, le deuxième plus grand derrière le Arthur Ashe, la Philippine a été interrogée à ce propos en conférence de presse.
Et du haut de ses 21 ans, l’actuelle 18e mondiale ne s’est pas démonter en livrant une réponse franche et pleine de bon sens. Extrait.
Journaliste : « On dit que les champions du Grand Chelem jouent en extérieur… On laisse entendre en quelque sorte que l’US Open vous réserve un traitement de faveur.…
Alexandra EALA : Je suis reconnaissante d’être sur le court Armstrong et de jouer sur un terrain aussi incroyable. Mais ce n’est pas moi qui décide de la programmation. Mon travail consiste à être prête, quel que soit le court sur lequel on me place et quel que soit mon adversaire. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 21:33