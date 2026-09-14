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« Prendre deux Grands Chelems en battant seule­ment deux Top 10 dans la saison, Alexander Zverev a quand même fait le braquage de l’année »

Par
Thomas S
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Remporter un tournoi du Grand Chelem n’est pas qu’une ques­tion de perfor­mance, physique ou mentale, il faut aussi avoir un peu de chance. Et ce n’est pas Alexander Zverev qui dira le contraire. 

Demi‐finaliste des quatre tour­nois du Grand Chelem en 2026, fina­liste des trois derniers et vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, l’Allemand a réalisé une perfor­mance inédite en battant seule­ment deux joueurs membre du Top 10 lors de cette épopée. 

C’est le plus faible total de toute l’his­toire pour un joueur ayant remporté au moins deux Grands Chelems au cours d’une saison, loin derrière les trois joueurs clas­sées avant dernier du clas­se­ment ci‐dessous, Mats Wilander (1988), Jimmy Connos (1982) et Rafael Nadal (2022), vain­queurs de huit joueurs du Top 10.

Une véri­table aubaine pour Sascha qui, en plus d’avoir béné­ficié des pépins physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, a eu de la chance lors des diffé­rents tirages au sort. 

C’est notam­ment l’avis de nos confrère de Tennis Legend, qui n’hé­sitent pas à parler de « braquage ». 

« Battre deux Top 10 dans la saison (Fritz, 7e, à Wimbledon et Ben Shelton, 9e, à l’US Open) et prendre deux Grands Chelems. Alexander Zverev a quand même fait le braquage de l’année. La saison 2015 de Djokovic. 31 Top 10 battus ! »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 16:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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