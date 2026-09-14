Remporter un tournoi du Grand Chelem n’est pas qu’une question de performance, physique ou mentale, il faut aussi avoir un peu de chance. Et ce n’est pas Alexander Zverev qui dira le contraire.
Demi‐finaliste des quatre tournois du Grand Chelem en 2026, finaliste des trois derniers et vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open, l’Allemand a réalisé une performance inédite en battant seulement deux joueurs membre du Top 10 lors de cette épopée.
C’est le plus faible total de toute l’histoire pour un joueur ayant remporté au moins deux Grands Chelems au cours d’une saison, loin derrière les trois joueurs classées avant dernier du classement ci‐dessous, Mats Wilander (1988), Jimmy Connos (1982) et Rafael Nadal (2022), vainqueurs de huit joueurs du Top 10.
Une véritable aubaine pour Sascha qui, en plus d’avoir bénéficié des pépins physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, a eu de la chance lors des différents tirages au sort.
C’est notamment l’avis de nos confrère de Tennis Legend, qui n’hésitent pas à parler de « braquage ».
Battre deux Top 10 dans la saison (Fritz, 7e, à Wimbledon et Ben Shelton, 9e, à l’US Open) et prendre deux Grands Chelems.— Tennis Legend (@TennisLegende) September 14, 2026
Alexander Zverev a quand même fait le braquage de l’année.
La saison 2015 de Djokovic. 31 Top 10 battus !👽 https://t.co/6EKTYVxUfi
« Battre deux Top 10 dans la saison (Fritz, 7e, à Wimbledon et Ben Shelton, 9e, à l’US Open) et prendre deux Grands Chelems. Alexander Zverev a quand même fait le braquage de l’année. La saison 2015 de Djokovic. 31 Top 10 battus ! »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 16:51