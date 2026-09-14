Remporter un tournoi du Grand Chelem n’est pas qu’une ques­tion de perfor­mance, physique ou mentale, il faut aussi avoir un peu de chance. Et ce n’est pas Alexander Zverev qui dira le contraire.

Demi‐finaliste des quatre tour­nois du Grand Chelem en 2026, fina­liste des trois derniers et vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, l’Allemand a réalisé une perfor­mance inédite en battant seule­ment deux joueurs membre du Top 10 lors de cette épopée.

C’est le plus faible total de toute l’his­toire pour un joueur ayant remporté au moins deux Grands Chelems au cours d’une saison, loin derrière les trois joueurs clas­sées avant dernier du clas­se­ment ci‐dessous, Mats Wilander (1988), Jimmy Connos (1982) et Rafael Nadal (2022), vain­queurs de huit joueurs du Top 10.

Une véri­table aubaine pour Sascha qui, en plus d’avoir béné­ficié des pépins physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, a eu de la chance lors des diffé­rents tirages au sort.

C’est notam­ment l’avis de nos confrère de Tennis Legend, qui n’hé­sitent pas à parler de « braquage ».

Battre deux Top 10 dans la saison (Fritz, 7e, à Wimbledon et Ben Shelton, 9e, à l’US Open) et prendre deux Grands Chelems.



Alexander Zverev a quand même fait le braquage de l’année.



La saison 2015 de Djokovic. 31 Top 10 battus !👽 https://t.co/6EKTYVxUfi — Tennis Legend (@TennisLegende) September 14, 2026

« Battre deux Top 10 dans la saison (Fritz, 7e, à Wimbledon et Ben Shelton, 9e, à l’US Open) et prendre deux Grands Chelems. Alexander Zverev a quand même fait le braquage de l’année. La saison 2015 de Djokovic. 31 Top 10 battus ! »