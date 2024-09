Sous le feu des critiques depuis son élimi­na­tion au troi­sième tour de l’US Open où elle a été filmée en train de refuser des balles lancées par une jeune ramas­seuse, Yulia Putintseva, après s’être une première fois expli­quée et excusée, a tenu à revenir sur cette séquence selon elle très mal interprétée.

« C’est assez effrayant de voir comment le monde peut juger quel­qu’un à partir d’une simple vidéo de 3 secondes, que quel­qu’un poste d’un côté, sans voir le reste de ce qui s’est réel­le­ment passé. J’étais en train de jouer au tennis et j’ai perdu un match diffi­cile, alors que j’étais à deux doigts (à mon avis) de renverser la vapeur. Après le match (comme vous pouvez le voir sur une photo), j’étais très déçu et je pleu­rais presque de ne pas avoir fait mieux. A ce moment là, la fille m’a donné la balle, ce que je n’ai même pas remarqué, car j’étais plongé dans mes pensées… Je n’es­sayais pas de l’hu­mi­lier (ou d’hu­mi­lier quel­qu’un d’autre) en ne prenant pas la balle qu’elle me donnait en ne prenant pas la balle qu’elle m’avait donnée. Je n’ai rien fait d’ir­res­pec­tueux à l’égard de qui que ce soit à ce moment précis. Je m’ex­cuse si cette fille pense que c’était quelque chose contre elle (et entre paren­thèses son nom est Kate, une fille très gentille, qui a compris que ce n’était rien contre elle). Je ne peux pas dire que je suis parfait tout au long de ma carrière. Je me suis énervé sur le court, j’ai dit des choses stupides et j’ai juré sans lende­main parfois. Je suis coupable de cela. Mais je ne me suis jamais mis « au dessus » de quel­qu’un. Ce n’est pas du tout mon genre. J’espère que vous pouvez le voir main­te­nant sous un angle diffé­rent. Je veux dire, je sais que les haineux vont haïr et que ce message devient bien trop long, alors je vais m’ar­rêter ici. Et pour finir, puisque Kate est déjà impli­quée dans cette histoire, j’es­saye de faire quelque chose de spécial pour elle. »