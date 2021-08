Ils étaient 10 Tricolores au départ des quali­fi­ca­tions pour l’US Open et ils sont encore sept en course au deuxième tour. Ainsi, Benjamin Bonzi, Constant Lestienne, Enzo Couacaud, Quentin Halys, Maxime Janvier, Hugo Gaston et Antoine Hoang tente­ront ce jeudi de se quali­fier pour les finales de ces qualifs’ de l’US Open 2021.

