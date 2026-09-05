Un scénario incroyable !
Menée 2–5 dans le set décisif par Anna Bondar au tour précédant, Madison Keys avait renversé la situation en sauvant cinq balles pour se qualifier au troisième tour de l’US Open.
Ce samedi contre Qinwen Zheng, la 24e joueuse mondiale a vécu le scénario inverse, en pire. Alors qu’elle était à 5–0 en sa faveur dans la manche décisive, l’Américaine a concédé sept jeux d’affilée et s’est ainsi inclinée au terme d’un combat de 2h30.
QINWEN ZHENG WON THIS MATCH— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
ONE OF THE GREATEST COMEBACKS IN US OPEN HISTORY.
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Auteure du « come‐back » de l’année (1−6, 7–6(3), 7–5), la qualifiée chinoise (championne olympique 2024 et 4e mondiale en 2025) a expliqué comment elle avait vécu la situation.
« Je dois dire que Madison a joué de manière incroyable. Je n’ai pas l’impression qu’elle ait mené 5–0 parce que j’ai très mal joué, je pense simplement qu’elle a été formidable. Je n’arrêtais pas de me dire de tenir chaque point. De ne jamais abandonner. Rester concentrée. Et petit à petit, ça s’est fait tout seul. Enfin, pour une fois, la chance était de mon côté. Je suis tellement heureuse. Je sais que lors de son dernier match, elle avait fait la même chose, elle avait renversé la situation. Ce n’est pas mal. Je l’ai fait une fois moi aussi. C’est la première fois que je renverse la situation à partir de 0–5. D’habitude, c’était toujours à 1–5 ou 2–5. Ce fut un match très intense pour moi. Mais nous avons toutes les deux montré un tennis de très haut niveau. Merci au public qui est venu nous soutenir aujourd’hui. Peu importe que vous ayez soutenu Madi ou moi. Merci beaucoup. »
Aujourd’hui 121e mondiale, un peu plus d’un an après son opération du coude droit, Qinwen Zheng affrontera Iga Swiatek ou Marie Bouzkova en huitièmes de finale.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 20:15