Un scénario incroyable !

Menée 2–5 dans le set décisif par Anna Bondar au tour précé­dant, Madison Keys avait renversé la situa­tion en sauvant cinq balles pour se quali­fier au troi­sième tour de l’US Open.

Ce samedi contre Qinwen Zheng, la 24e joueuse mondiale a vécu le scénario inverse, en pire. Alors qu’elle était à 5–0 en sa faveur dans la manche déci­sive, l’Américaine a concédé sept jeux d’af­filée et s’est ainsi inclinée au terme d’un combat de 2h30.

QINWEN ZHENG WON THIS MATCH



ONE OF THE GREATEST COMEBACKS IN US OPEN HISTORY.



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Auteure du « come‐back » de l’année (1−6, 7–6(3), 7–5), la quali­fiée chinoise (cham­pionne olym­pique 2024 et 4e mondiale en 2025) a expliqué comment elle avait vécu la situation.

« Je dois dire que Madison a joué de manière incroyable. Je n’ai pas l’impression qu’elle ait mené 5–0 parce que j’ai très mal joué, je pense simple­ment qu’elle a été formi­dable. Je n’arrêtais pas de me dire de tenir chaque point. De ne jamais aban­donner. Rester concen­trée. Et petit à petit, ça s’est fait tout seul. Enfin, pour une fois, la chance était de mon côté. Je suis telle­ment heureuse. Je sais que lors de son dernier match, elle avait fait la même chose, elle avait renversé la situa­tion. Ce n’est pas mal. Je l’ai fait une fois moi aussi. C’est la première fois que je renverse la situa­tion à partir de 0–5. D’habitude, c’était toujours à 1–5 ou 2–5. Ce fut un match très intense pour moi. Mais nous avons toutes les deux montré un tennis de très haut niveau. Merci au public qui est venu nous soutenir aujourd’hui. Peu importe que vous ayez soutenu Madi ou moi. Merci beaucoup. »

Aujourd’hui 121e mondiale, un peu plus d’un an après son opéra­tion du coude droit, Qinwen Zheng affron­tera Iga Swiatek ou Marie Bouzkova en huitièmes de finale.