Auteur d’une incroyable remontée face à Madison Keys au troisième tour alors qu’elle était menée 5–0 dans le troisième set, Qinwen Zheng a récidivé ce lundi, face à Iga Swiatek, en huitièmes de finale de l’US Open.
De nouveau loin derrière au score, cette fois dans la première manche (5−0), la Chinoise a trouvé les ressources pour inscrire sept jeux d’affilée avant de conclure en deux sets (7−5, 6–3).
De passage en conférence de presse d’après match, l’actuelle 121e mondiale, issue des qualifications, est revenue sur les circonstances de cette nouvelle « remontada ».
« J’ai commencé le match très lentement. C’est pour ça qu’elle a pu mener 5–0. Ensuite, j’ai commencé à jouer avec plus d’aisance, car j’avais besoin de trouver mon rythme, au moins pour le deuxième set. D’une certaine manière, je me suis sentie très à l’aise sur le court et, à un moment donné, j’ai perdu le fil du score parce que j’étais très concentrée sur chaque point. Je pense que c’est ce qui m’a permis de remonter au score. Je ne m’y attendais pas aujourd’hui, mais d’une certaine manière, ça s’est reproduit. À 4–5, je suis allée chercher la serviette parce que je pensais que le score était de 3–5 et que je devais encore jouer un jeu. Quand j’ai vu le score, je me suis dit : « Ah, 4–5, je dois aller m’asseoir. » J’étais tellement concentrée sur chaque point que je ne me souvenais même plus du score. Je ne pensais qu’à ça : cette balle‐là, celle‐là, le point suivant, et ainsi de suite. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 16:40