Auteur d’une incroyable remontée face à Madison Keys au troi­sième tour alors qu’elle était menée 5–0 dans le troi­sième set, Qinwen Zheng a réci­divé ce lundi, face à Iga Swiatek, en huitièmes de finale de l’US Open.

De nouveau loin derrière au score, cette fois dans la première manche (5−0), la Chinoise a trouvé les ressources pour inscrire sept jeux d’af­filée avant de conclure en deux sets (7−5, 6–3).

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuelle 121e mondiale, issue des quali­fi­ca­tions, est revenue sur les circons­tances de cette nouvelle « remontada ».

« J’ai commencé le match très lente­ment. C’est pour ça qu’elle a pu mener 5–0. Ensuite, j’ai commencé à jouer avec plus d’aisance, car j’avais besoin de trouver mon rythme, au moins pour le deuxième set. D’une certaine manière, je me suis sentie très à l’aise sur le court et, à un moment donné, j’ai perdu le fil du score parce que j’étais très concen­trée sur chaque point. Je pense que c’est ce qui m’a permis de remonter au score. Je ne m’y atten­dais pas aujourd’hui, mais d’une certaine manière, ça s’est repro­duit. À 4–5, je suis allée cher­cher la serviette parce que je pensais que le score était de 3–5 et que je devais encore jouer un jeu. Quand j’ai vu le score, je me suis dit : « Ah, 4–5, je dois aller m’asseoir. » J’étais telle­ment concen­trée sur chaque point que je ne me souve­nais même plus du score. Je ne pensais qu’à ça : cette balle‐là, celle‐là, le point suivant, et ainsi de suite. »