Luciano Darderi, alias « Monsieur terre battue », ne se débrouille fina­le­ment pas si mal sur le ciment new‐yorkais. L’Italien s’est qualifié en début de soirée pour le troi­sième tour après avoir dominé Dalibor Svrcina, tombeur du Français Valentin Royer au premier tour.

En confé­rence de presse, Darderi n’a pas caché ses ambi­tions dans un tableau déjà marqué par plusieurs surprises. Selon lui, presque tous les joueurs encore en lice sont à sa portée. Tous, sauf un : Carlos Alcaraz, qui l’impressionne parti­cu­liè­re­ment malgré ses quatre mois d’absence.

« Pour moi, aujourd’hui, tout le monde est prenable, à l’exception d’Alcaraz. Je l’ai de nouveau vu dans une forme incroyable. Revenir comme ça après quatre mois… Je l’ai regardé jouer hier soir et il était fantastique.Donc, à part lui, qui n’est pas dans ma partie de tableau, tous les matchs peuvent se jouer. Il faut vrai­ment prendre les rencontres les unes après les autres, parce que, selon moi, on peut battre n’importe qui comme perdre contre n’importe qui.Il suffit de regarder les résul­tats de ces derniers jours pour comprendre le niveau du tennis actuel. Il y a beau­coup de hauts et de bas, et on a vu de nombreuses têtes de série perdre ou devoir aller jusqu’au cinquième set pour s’imposer. Cela montre à quel point le niveau est élevé aujourd’hui », a déclaré l’Italien.