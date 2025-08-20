AccueilUS OpenQualifiée en demi finale du double mixte, Danielle Collins ne cache pas...
US Open

Qualifiée en demi finale du double mixte, Danielle Collins ne cache pas ses inten­tions : « Je ne sais pas si vous connaissez mes produits dérivés. Vous savez ce que dit le slogan… jouer au tennis, encaisser des chèques, recommencer »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

Associée à Harisson, l’Américain qui a son franc parler est en demi‐finale. Elle espère bien aller plus oin mais pas vrai­ment pour marquer l’his­toire du tennis ou rajouter un trophée supplé­men­taire à son palmarès. Venue d’un milieu modeste, les inten­tions de Danielle sont simples. Interrogée à ce sujet sur le cout, elle ne s’est pas débinée.

« On a beau­coup entendu parler des joueurs qui s’amusent ici. Il y a aussi un million de dollars en jeu. À quel point veux‐tu la victoire ? »

Danielle : « Je veux dire, je ne sais pas si vous connaissez mes produits dérivés. Vous savez ce que dit le slogan… jouer au tennis, encaisser des chèques, recommencer »

Publié le mercredi 20 août 2025 à 09:45

