Mais qui va bien pouvoir arrêter la furie Aryna Sabakenka à l’US Open ?

Assurée d’être numéro 1 mondiale à l’issue du tournoi, la Biélorusse a une nouvelle fois surclassé son adver­saire, la Chinoise Qinwen Zheng (23e), ce mercredi en quarts de finale : 6–1, 6–4, après 1h10 de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, celle qui n’a toujours pas perdu le moindre set à Flushing Meadows, a révélé qu’elle ne pensait à rien d’autre qu’au prochain match.

« Bien sûr, je suis heureuse. C’est vrai­ment impor­tant pour moi et ma famille. J’ai des choses à faire à New York cette année, donc j’es­saie de me concen­trer sur mon jeu. Je penserai à devenir numéro 1 mondial après l’US Open. »