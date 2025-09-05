Aryna Sabalenka a dominé Jessica Pegula lors d’une demi‐finale qui a forcé­ment embrasé le central (4−6, 6–3, 6–4). La Biélorusse va donc jouer sa 6ème finale du Grand Chelem de sa carrière, la troi­sième en 2025 après celle en Australie et celle « ratée » à Roland‐Garros. Aryna est d’ailleurs revenue sur son expé­rience malheu­reuse à Paris où elle avait « craqué » face à la téna­cité de Coco Gauff.

« Ce qui s’est passé à Paris n’ar­ri­vera pas ici, jamais. J’ai appris cette leçon et je ne me compor­terai jamais plus comme ça. Je ne suis pas comme ça, j’étais très sensible. Je l’ai laissé passer et j’ai laissé les émotions me dominer, et je ne suis pas comme ça. Cela ne se repro­duira plus jamais »

