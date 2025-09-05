Aryna Sabalenka a dominé Jessica Pegula lors d’une demi‐finale qui a forcément embrasé le central (4−6, 6–3, 6–4). La Biélorusse va donc jouer sa 6ème finale du Grand Chelem de sa carrière, la troisième en 2025 après celle en Australie et celle « ratée » à Roland‐Garros. Aryna est d’ailleurs revenue sur son expérience malheureuse à Paris où elle avait « craqué » face à la ténacité de Coco Gauff.
« Ce qui s’est passé à Paris n’arrivera pas ici, jamais. J’ai appris cette leçon et je ne me comporterai jamais plus comme ça. Je ne suis pas comme ça, j’étais très sensible. Je l’ai laissé passer et j’ai laissé les émotions me dominer, et je ne suis pas comme ça. Cela ne se reproduira plus jamais »
