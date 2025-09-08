Spécialiste et observateur très assidu de la progression de Carlos Alcaraz, Rick Macci, ancien entraîneur des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, a, comme beaucoup de monde, été très impressionné par la prestation de l’Espagnol en finale de l’US Open face à Jannik Sinner.
Et à l’instar de son ancienne joueuse, Jennifer Capriati, le coach américain a notamment insisté la vitesse exceptionnelle du nouveau numéro 1 mondial. Le tout avec son style et humour habituels.
When I said 3 years ago Carlos was a rare unique package of FED JOKER NADAL AND AGASSI wrapped in one many were confused and did not see it. I was wrong. I need to add Usain Bolt to the package. @carlosalcaraz— Rick Macci (@RickMacci) September 8, 2025
« Il y a trois ans, lorsque j’ai déclaré que Carlos était un mélange rare et unique de Federer, Nadal, Djokovic et Agassi, beaucoup ont été perplexes et n’ont pas compris. J’avais tort. Je dois ajouter Usain Bolt à ce mélange. »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 16:50