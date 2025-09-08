Spécialiste et obser­va­teur très assidu de la progres­sion de Carlos Alcaraz, Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, a, comme beau­coup de monde, été très impres­sionné par la pres­ta­tion de l’Espagnol en finale de l’US Open face à Jannik Sinner.

Et à l’instar de son ancienne joueuse, Jennifer Capriati, le coach améri­cain a notam­ment insisté la vitesse excep­tion­nelle du nouveau numéro 1 mondial. Le tout avec son style et humour habituels.

When I said 3 years ago Carlos was a rare unique package of FED JOKER NADAL AND AGASSI wrapped in one many were confused and did not see it. I was wrong. I need to add Usain Bolt to the package. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) September 8, 2025

« Il y a trois ans, lorsque j’ai déclaré que Carlos était un mélange rare et unique de Federer, Nadal, Djokovic et Agassi, beau­coup ont été perplexes et n’ont pas compris. J’avais tort. Je dois ajouter Usain Bolt à ce mélange. »