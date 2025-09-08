AccueilUS Open"Quand j'ai dit il y a trois ans qu'Alcaraz était un mélange...
US Open

« Quand j’ai dit il y a trois ans qu’Alcaraz était un mélange rare et unique de Federer, Nadal, Djokovic et Agassi, j’avais tort. Je dois ajouter Usain Bolt », estime Rick Macci

Thomas S
Par Thomas S

-

12836

Spécialiste et obser­va­teur très assidu de la progres­sion de Carlos Alcaraz, Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, a, comme beau­coup de monde, été très impres­sionné par la pres­ta­tion de l’Espagnol en finale de l’US Open face à Jannik Sinner. 

Et à l’instar de son ancienne joueuse, Jennifer Capriati, le coach améri­cain a notam­ment insisté la vitesse excep­tion­nelle du nouveau numéro 1 mondial. Le tout avec son style et humour habituels. 

« Il y a trois ans, lorsque j’ai déclaré que Carlos était un mélange rare et unique de Federer, Nadal, Djokovic et Agassi, beau­coup ont été perplexes et n’ont pas compris. J’avais tort. Je dois ajouter Usain Bolt à ce mélange. »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 16:50

Article précédent
Ferrero, entraî­neur d’Alcaraz : « La riva­lité entre Carlos et Sinner est‐elle compa­rable à celles entre Federer, Nadal et Djokovic ? Si je devais répondre à l’ins­tant, je dirais que oui, c’est de cet ordre‐là »
Article suivant
Sinner battu par Alcaraz en finale, la malé­dic­tion de l’US Open se poursuit

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.