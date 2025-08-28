Après l’épisode du photographe exclu lors du match entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev au premier tour, c’est un agent de sécurité qui s’est illustré, bien malgré lui, en perturbant la rencontre entre Adrian Mannarino et Jordan Thompson au deuxième tour de l’US Open.
Distrait et complètement déconnecté du jeu, l’agent faisait tournoyer un fil de sécurité, obligeant l’arbitre à intervenir au micro. Agacé, le Français a même envoyé une balle dans sa direction pour attirer son attention.
Vainqueur de cette partie en quatre sets, Mannarino affrontera Ben Shelton pour une place en huitièmes de finale.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 19:10