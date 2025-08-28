Après l’épisode du photo­graphe exclu lors du match entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev au premier tour, c’est un agent de sécu­rité qui s’est illustré, bien malgré lui, en pertur­bant la rencontre entre Adrian Mannarino et Jordan Thompson au deuxième tour de l’US Open.

Distrait et complè­te­ment décon­necté du jeu, l’agent faisait tour­noyer un fil de sécu­rité, obli­geant l’arbitre à inter­venir au micro. Agacé, le Français a même envoyé une balle dans sa direc­tion pour attirer son attention.

L’agent de sécu­rité n’en avait abso­lu­ment RIEN À FOUTRE du match d’Adrian Mannarino. 🤣🇫🇷



Vainqueur de cette partie en quatre sets, Mannarino affron­tera Ben Shelton pour une place en huitièmes de finale.