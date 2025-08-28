AccueilUS OpenQuand Mannarino et l'arbitre tentent de "réveiller" un agent de sécurité :...
US Open

Quand Mannarino et l’ar­bitre tentent de « réveiller » un agent de sécu­rité : « Allo ! Pouvez‐vous lui dire d’arrêter ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1971

Après l’épisode du photo­graphe exclu lors du match entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev au premier tour, c’est un agent de sécu­rité qui s’est illustré, bien malgré lui, en pertur­bant la rencontre entre Adrian Mannarino et Jordan Thompson au deuxième tour de l’US Open.

Distrait et complè­te­ment décon­necté du jeu, l’agent faisait tour­noyer un fil de sécu­rité, obli­geant l’arbitre à inter­venir au micro. Agacé, le Français a même envoyé une balle dans sa direc­tion pour attirer son attention.

Vainqueur de cette partie en quatre sets, Mannarino affron­tera Ben Shelton pour une place en huitièmes de finale.

Publié le jeudi 28 août 2025 à 19:10

Article précédent
Shelton tacle Ostapenko : « Ce n’était pas la chose la plus intel­li­gente à dire à une Américaine à New York »
Article suivant
Ruud, après sa défaite au 2e tour contre le 107e mondial : « Honnêtement, je ne joue pas avec beau­coup de confiance ces derniers temps »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.