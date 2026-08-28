Si Andrey Rublev est sans conteste l’un des joueurs les plus sympathiques et abordables en dehors des courts, ce n’est pas vraiment le cas lorsqu’il est en compétition, même pour un double mixte à l’enjeu très relatif.
Associé à sa compatriote, Mirra Andreeva, à l’US Open, le Russe n’a pas hésité à recaler de manière assez sèche l’ancien joueur américain et désormais consultant, Sam Querrey, alors que celui‐ci voulait réaliser une interview lors d’un changement de côté.
ANDREY TELLING OFF THE INTW KDNDKAKKXOX AS HE SHOULD pic.twitter.com/679eD85Lh8— I (@atpobsessed) August 27, 2026
Cela a au moins eu le mérite d’être clair.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 13:13