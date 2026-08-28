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Quand Rublev remballe sèche­ment un ancien joueur en plein match

Par
Thomas S
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Si Andrey Rublev est sans conteste l’un des joueurs les plus sympa­thiques et abor­dables en dehors des courts, ce n’est pas vrai­ment le cas lors­qu’il est en compé­ti­tion, même pour un double mixte à l’enjeu très relatif.

Associé à sa compa­triote, Mirra Andreeva, à l’US Open, le Russe n’a pas hésité à recaler de manière assez sèche l’an­cien joueur améri­cain et désor­mais consul­tant, Sam Querrey, alors que celui‐ci voulait réaliser une inter­view lors d’un chan­ge­ment de côté. 

Cela a au moins eu le mérite d’être clair. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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