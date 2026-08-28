Si Andrey Rublev est sans conteste l’un des joueurs les plus sympa­thiques et abor­dables en dehors des courts, ce n’est pas vrai­ment le cas lors­qu’il est en compé­ti­tion, même pour un double mixte à l’enjeu très relatif.

Associé à sa compa­triote, Mirra Andreeva, à l’US Open, le Russe n’a pas hésité à recaler de manière assez sèche l’an­cien joueur améri­cain et désor­mais consul­tant, Sam Querrey, alors que celui‐ci voulait réaliser une inter­view lors d’un chan­ge­ment de côté.

ANDREY TELLING OFF THE INTW KDNDKAKKXOX AS HE SHOULD pic.twitter.com/679eD85Lh8 — I (@atpobsessed) August 27, 2026

Cela a au moins eu le mérite d’être clair.