L’US Open 2020 continue de chercher des alternatives pour pouvoir avoir lieu et dans un article publié par opencourt.ca, un média très proche de son organisation, certains aspects du protocole de santé et d’hébergement qui a été proposé sont décrits en détail, mais aussi une des grandes inconnues qui restent à résoudre. Si la compétition a finalement lieu, il sera décisif de savoir comment l’événement est prévu pour gérer un éventuel cas positif au coronavirus chez les joueurs de tennis et/ou le personnel des installations.

Si un joueur est testé positif et partage une chambre d’hôtel, il sera transféré dans une autre chambre totalement isolée. Si ce résultat positif se produit entre le 15 et le 18 août, il sera autorisé à se rétablir en confinement total dans sa chambre pendant 14 jours. Si, à la fin de cette période, il a vaincu la maladie et produit des anticorps, il sera autorisé à participer au tournoi.