Malgré sa défaite dans des condi­tions chao­tiques, ce jeudi en quarts de finale de l’US Open face à Daniil Medvedev, Andrey Rublev réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière.

Le joueur russe, qui progresse à son rythme autant tech­ni­que­ment que menta­le­ment, a clai­re­ment passé un cap en 2023 grâce notam­ment à une toute nouvelle équipe autour de lui excepté son entraî­neur, Fernando Vicente, à ses côtés depuis 2016.

Pourtant, certains semblent remettre en doute la réelle progres­sion de celui qui sera 6e mondial à l’issue du tournoi, en parlant même de stag­na­tion. Logique donc que le joueur trico­lore, Quentin Halys, remette les points sur les i.

IMPOSSIBLE de parler de stag­na­tion ! Le mec est 5ème a la race ! 6eme mondial,3 Quarts en GC, 1 M1000.. les mêmes carences ? Il en vrai­ment tant que ça des carences ? 6eme mondial…quand même… — Quentin Halys (@QuentinHalys) September 7, 2023

« IMPOSSIBLE de parler de stag­na­tion ! Le mec est 5e à la Race ! 6e mondial, trois quarts en Grand Chelem, un Masters 1000… Les mêmes carences ? Il en a vrai­ment tant que ça des carences ? 6e mondial… Quand même… Pour moi sa régu­la­rité est impres­sion­nante ! Si on compare avec Daniil, trois finales, une victoire, deux demies, un quart, Rublev c’est huit quarts (un de plus que Daniil). Alors oui Daniil a gagné et a été plus loin, mais je pense qu’une telle régu­la­rité finira par payer ! Je trouve sincè­re­ment qu’il progresse (1er Masters 1000). »