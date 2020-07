En marge de l’exhibition jouée à Atlanta, Sam Querrey s’est exprimé sur plusieurs sujets chauds de l’actualité. S’il trouverait « idiot » que Nadal et Djokovic ne vienne pas, il explique aussi qu’il aimerait vraiment pouvoir venir à Roland-Garros.

Sur la possibilité que les meilleurs fassent l’impasse sur l’US Open, là aussi, Sam Querrey a été très attentif à ce qu’il s’est dit : « J’ai bien sur entendu que Nadal et Djokovic n’étaient pas très enthousiastes à l’idée de respecter des règles sanitaires très strictes de l’US Open. Je peux comprendre. Je sais aussi que ces deux joueurs avec Roger sont au sommet de notre sport et qu’ils contribuent fortement à sa grande popularité. Et je trouve cela génial. Mais d’un autre côté, je pense aussi que si Rafa et Nole décident de ne pas venir, ça ne changera pas grand chose vu leur domination, et surtout cela donnera la chance à quelqu’un d’autre de remporter un grand titre »