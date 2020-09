Plus la carrière de Dominic Thiem avance, plus on découvre un joueur complet et qui sait tout faire. Face à Daniil Medvedev, l’Autrichien a su mettre en place une tactique très précise pour éviter de partir dans une filière trop risquée pour lui. Il l’a clairement expliqué en conférence de presse après son succès : « Dès le départ, je savais que si j’allais jouer en cadence, je n’avais aucune chance car Daniil ne fait pas de faute une fois qu’il est dans son rythme. J’ai donc essayé de le dérégler, de lui proposer d’autres séquences avec mon slice notamment, mais aussi avec des balles hautes, plus de lift aussi. Il fallait tenter des choses, le perturber. Dans le deuxième et le troisième, il a servi pour le set. Heureusement pour moi, c’est dans ces moments que j’ai pu jouer mon meilleur tennis. Pour le reste, son niveau ne m’a pas surpris car je sais qu’il est plus proche du Big 3 si on se centre sur son talent »