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« Qui aurait pu imaginer que Tsitsipas, quasi hors du Top 100 en juin, la confiance en perdi­tion, allait s’offrir son premier huitième de finale à l’US Open en battant deux joueurs du top 20 ? », s’étonne Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Séparé de son père depuis quelques semaines, et entraîné par Patrick Mouratoglou à l’US Open, Stefanos Tsitsipas n’avait jamais autant brillé à New‐York. 

Tombeur d’Arthur Fils (11e mondial), Lloyd Harris (139e mondial) et au troi­sième tour de Jiri Lehecka, 14e mondial (2–6, 6–1, 7–6, 6–1), le Grec impres­sionne les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin. 

« Qui aurait pu imaginer que Tsitsipas, quasi hors du Top 100 en juin, la confiance en perdi­tion, la raquette en berne, allait s’offrir son premier huitième de finale à l’US Open en battant 2 Tops 20 ?! Le tennis est vrai­ment un sport de fous. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas, aujourd’hui 53e mondial, défiera l’un des outsi­ders du tournoi en la personne de Ben Shelton (9e mondial). 

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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