Séparé de son père depuis quelques semaines, et entraîné par Patrick Mouratoglou à l’US Open, Stefanos Tsitsipas n’avait jamais autant brillé à New‐York.
Tombeur d’Arthur Fils (11e mondial), Lloyd Harris (139e mondial) et au troisième tour de Jiri Lehecka, 14e mondial (2–6, 6–1, 7–6, 6–1), le Grec impressionne les observateurs, parmi lesquels le journaliste Benoît Maylin.
« Qui aurait pu imaginer que Tsitsipas, quasi hors du Top 100 en juin, la confiance en perdition, la raquette en berne, allait s’offrir son premier huitième de finale à l’US Open en battant 2 Tops 20 ?! Le tennis est vraiment un sport de fous. »
Qui aurait pu imaginer que Tsitsipas, quasi hors du Top 100 en juin, la confiance en perdition, la raquette en berne, allait s’offrir son 1er 1/8e de finale à l’US Open en battant 2 Tops 20 ?!— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 5, 2026
Le tennis est vraiment un sport de fous.
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A noter qu’en huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas, aujourd’hui 53e mondial, défiera l’un des outsiders du tournoi en la personne de Ben Shelton (9e mondial).
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 19:55