Séparé de son père depuis quelques semaines, et entraîné par Patrick Mouratoglou à l’US Open, Stefanos Tsitsipas n’avait jamais autant brillé à New‐York.

Tombeur d’Arthur Fils (11e mondial), Lloyd Harris (139e mondial) et au troi­sième tour de Jiri Lehecka, 14e mondial (2–6, 6–1, 7–6, 6–1), le Grec impres­sionne les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin.

« Qui aurait pu imaginer que Tsitsipas, quasi hors du Top 100 en juin, la confiance en perdi­tion, la raquette en berne, allait s’offrir son premier huitième de finale à l’US Open en battant 2 Tops 20 ?! Le tennis est vrai­ment un sport de fous. »

Qui aurait pu imaginer que Tsitsipas, quasi hors du Top 100 en juin, la confiance en perdi­tion, la raquette en berne, allait s’offrir son 1er 1/8e de finale à l’US Open en battant 2 Tops 20 ?!

Le tennis est vrai­ment un sport de fous.

🥰⬇️ https://t.co/Dl1S9XtWuH — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 5, 2026

A noter qu’en huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas, aujourd’hui 53e mondial, défiera l’un des outsi­ders du tournoi en la personne de Ben Shelton (9e mondial).