Emma Raducanu a été la révé­la­tion de Wimbledon, elle sera peut‐être celle de l’US Open.

Qualifée pour les 8èmes de finale en ayant étrillé l’Espagnol Sara Sorribes (6–0, 6–1), la Brittanique se sent très bien à New‐York : « Il se passe beau­coup plus de choses à New York qu’à Wimbledon, par exemple. À Wimbledon, il y a un silence de mort lorsque vous jouez, il se passe constam­ment des choses ici. Les deux public sont diffé­rents, ils ont leur propre style, mais j’aime vrai­ment ce qui se passe ici dans les gradins. Le soutien des fans m’aide beau­coup. J’aime jouer au tennis et je pense que lorsque je donne mon meilleur niveau, c’est lorsque je souris et que je profite. La clé de la réus­site c’est de ne pas oublier de s’amuser sur le court, de profiter du moment. Ce n’est pas tous les jours que vous avez la chance d’être en deuxième semaine d’un Grand Chelem »