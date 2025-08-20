Opposée à Pegula‐Draper, Carlos et Emma ont bien défendu leurs chances et leur entente a été « belle » et « complice ».

On sent que Carlos veut tout réaliser pour faire plaisir à sa parte­naire. Il a d’ailleurs été parfait dans ce rôle dépas­sant même ses fonc­tions quand Emma était un peu perdue sur le court. Le point ci‐dessous en est un exemple parfait.

Carlos Alcaraz hits an AROUND THE NET POST shot in his US Open mixed doubles match with Raducanu against Pegula and Draper



Big smile from Emma after that one.



August 19, 2025

Il reste que tous les gestes « d’af­fec­tion » entre ces deux stars qui s’amu­saient avec joie sont de très belles images et une vraie promo­tion pour le tennis.

Rien que pour ça, les orga­ni­sa­teurs de l’US Open ont vu juste même si effec­ti­ve­ment le niveau de tennis n’était pas toujours au rendez‐vous. Le double est une vraie disci­pline et réunir de stars du tour qui ne le jouent jamais n’est pas une garantie pour avoir des points spectaculaires.