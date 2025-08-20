Opposée à Pegula‐Draper, Carlos et Emma ont bien défendu leurs chances et leur entente a été « belle » et « complice ».
On sent que Carlos veut tout réaliser pour faire plaisir à sa partenaire. Il a d’ailleurs été parfait dans ce rôle dépassant même ses fonctions quand Emma était un peu perdue sur le court. Le point ci‐dessous en est un exemple parfait.
Carlos Alcaraz hits an AROUND THE NET POST shot in his US Open mixed doubles match with Raducanu against Pegula and Draper— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025
🤯🤯🤯
Big smile from Emma after that one.
Putting on a show. 🪄
pic.twitter.com/WS5p2iB55c
Il reste que tous les gestes « d’affection » entre ces deux stars qui s’amusaient avec joie sont de très belles images et une vraie promotion pour le tennis.
Rien que pour ça, les organisateurs de l’US Open ont vu juste même si effectivement le niveau de tennis n’était pas toujours au rendez‐vous. Le double est une vraie discipline et réunir de stars du tour qui ne le jouent jamais n’est pas une garantie pour avoir des points spectaculaires.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 10:20