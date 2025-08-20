AccueilUS OpenRaducanu-Alcaraz, l'idylle a été totale, la défaite aussi...
Raducanu‐Alcaraz, l’idylle a été totale, la défaite aussi…

Antoine Touchard
Antoine Touchard

Opposée à Pegula‐Draper, Carlos et Emma ont bien défendu leurs chances et leur entente a été « belle » et « complice ». 

On sent que Carlos veut tout réaliser pour faire plaisir à sa parte­naire. Il a d’ailleurs été parfait dans ce rôle dépas­sant même ses fonc­tions quand Emma était un peu perdue sur le court. Le point ci‐dessous en est un exemple parfait. 

Il reste que tous les gestes « d’af­fec­tion » entre ces deux stars qui s’amu­saient avec joie sont de très belles images et une vraie promo­tion pour le tennis. 

Rien que pour ça, les orga­ni­sa­teurs de l’US Open ont vu juste même si effec­ti­ve­ment le niveau de tennis n’était pas toujours au rendez‐vous. Le double est une vraie disci­pline et réunir de stars du tour qui ne le jouent jamais n’est pas une garantie pour avoir des points spectaculaires.

Publié le mercredi 20 août 2025 à 10:20

