Virtuellement 80e au clas­se­ment WTA après sa défaite dès le 1er tour contre Alizé Cornet à l’US Open, où elle était tenante du titre, Emma Raducanu semble à la fois déçue mais aussi soulagée.

« C’est évidem­ment très déce­vant, je suis très triste de partir d’ici. C’est proba­ble­ment mon tournoi préféré. Mais d’une certaine manière, je suis heureuse parce que je repars d’une ‘ardoise propre’. Je vais descendre dans le clas­se­ment, tenter de remonter. La cible sera un peu moins sur mon dos. J’ai juste une autre chance de remonter dans le clas­se­ment. J’ai fait du très bon travail, surtout ces six dernières semaines. J’ai juste hâte d’en­chaîner ces semaines de façon régu­lière, et on verra ce qui se passe », a avoué la jeune britan­nique en confé­rence de presse.