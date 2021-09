Le fabu­leux parcours d’Emma Raducanu va‐t‐il se pour­suivre cette nuit jusqu’en finale ?

Opposée à la joueuse grecque Maria Sakkari (pas avant 2h30, heure fran­çaise), la jeune britan­nique de 18 ans va tenter l’im­pen­sable : disputer une finale de Grand Chelem pour la première fois de sa vie alors qu’elle était encore 330e joueuse mondiale il y a deux mois.

En confé­rence de presse après sa victoire sur Belinda Bencic en quarts de finale, elle a insisté sur le fait de prendre un match à la fois, sans se soucier de son avenir.

« Je me suis concen­trée sur un jour à la fois, en prenant soin de chaque jour. Quand vous jouez des tour­nois, vous vous mettez en mode pilote auto­ma­tique, vous récu­pérez pendant les jours de repos. Je ne m’at­ten­dais pas du tout à être ici (en demi‐finales, ndlr). J’avais réservé un vol pour la fin des quali­fi­ca­tions, donc c’est un bon problème à avoir (sourire). Oui, je profite vrai­ment de l’ex­pé­rience. Sur le court, je me disais : « C’est peut‐être la dernière fois que tu joues sur le court Arthur Ashe, alors autant foncer et profiter de tout ça. »