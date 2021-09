Lors de sa confé­rence de presse, Emma est revenue sur la clé de sa réus­site dans cet US Open.

« Ma plus grande réus­site, c’est la manière dont j’ai réussi à ne penser à abso­lu­ment rien d’autre qu’à mon plan de jeu. Je ne pensais à rien d’autre qu’à ce qu’il se passait vrai­ment sur le court. Tout le reste, je suis parvenu à m’en déta­cher, à le mettre de côté pour me concen­trer sur ce que j’avais à faire. C’est ce dont je suis la plus fière. C’est en grande partie ce qui m’a permis de gagner ce titre » a explique la Britannique.

Si cela faisait un moment qu’elle n’avait pas eu ses parents comme elle l’avait avoué derniè­re­ment, cette fois, elle a bien été obligée de les appeler.

Elle a d’ailleurs eu une réflexion sur son père plutôt rigo­lote : « J’ai parlé avec mes parents. On parle peu de tennis ensemble en géné­rale. Mon père m’a dit : »Tu es encore plus forte que ce que pensait ton père. » Ça m’a rassurée (sourire). Il est très diffi­cile à satis­faire. Aujourd’hui (samedi), j’ai réussi.