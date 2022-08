Raducanu : « Pendant tout le trajet en voiture avant la finale de l’US Open, j’avais la tête dans les mains »

A 19 ans, Emma Raducanu s’ap­prête à défendre son titre à l’US Open. En confé­rence de presse avant le début du quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, la jeune britan­nique a fait une confes­sion sur la finale de la saison dernière.

« La première chose que l’on voit, c’est quand on sort de la voiture et que l’on entre dans l’en­ceinte. Le dernier souvenir que j’en ai, c’est avant la finale, ce matin‐là, je me sentais si mal dans la voiture. J’avais le mal des trans­ports. J’ai juste mis ça sur le compte du mal des trans­ports. Mais je pense que j’étais un peu nerveuse aussi (sourire). Pendant tout le trajet en voiture, j’avais la tête dans les mains. Je me deman­dais ce qui se passait (rires). »