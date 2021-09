Si Emma Raducanu semblait déjà être préparée à gagner un grand titre comme l’US Open et a prononcé des discours de cham­pionnes, elle n’avait en revanche pas vrai­ment anti­cipé tout l’argent qu’elle allait empo­cher. Avec son sacre à New‐York, la Britannique a donc préci­sé­ment glané 2,5 millions de dollars…

Interrogée à ce sujet, elle a reconnu être un peu perdu : « Je n’ai encore rien acheté. Je sais que le tennis est un sport extrê­me­ment coûteux, donc l’argent servira à cela. Mes parents vont s’en occuper. Je ne pense pas vrai­ment à l’as­pect finan­cier de la chose. Je sais qu’il y a beau­coup d’im­pôts et de dépenses. Je ne me suis pas encore connectée à ma banque, je suis juste restée à la maison et dans le moment présent. »