L’ouragan de la jeunesse est en train de tout emporter sur son passage à New‐York.

Après la Canadienne Leylah Fernandez, qui s’est quali­fiée mardi pour sa première demi‐finale en Grand Chelem après une énorme victoire sur Svitolina, c’est au tour de la Britannique Emma Raducanu d’at­teindre ce même stade, facile tombeuse de la Suissesse Belinda Bencic, récente médaillée d’or au Jeux de Tokyo.

Pourtant breakée d’en­trée, la joueuse de 18 ans ne s’est jamais affolée et a grap­pillé, petit à petit, son retard, jusqu’à passer devant, bien aidée par une Belinda, il faut le dire, un peu à côté de ses pompes. Auteur de 23 coups gagnants pour seule­ment 12 fautes directes, c’est bien Emma qui semble avoir le plus d’ex­pé­rience pour gérer un tel match et s’im­pose fina­le­ment en deux manches, sans presque trem­bler : 6–3, 6–4, en 1h25.

Pour rappel, celle qui était 330e joueuse mondiale avant Wimbledon, n’a toujours pas perdu le moindre set depuis son arrivée à Flushing Meadows alors même qu’elle est issue des quali­fi­ca­tions. Éblouissant.

Pour une place en finale, Raducanu affron­tera Maria Sakkari ou Karoline Pliskova. Du lourd, quoi qu’il arrive…