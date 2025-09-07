Dans un entre­tien accordé au New‐York Times, Rafael Nadal a bien voulu analyser les forces et faiblesses de Carlos Alcaraz. Selon lui, Carlitos a encore une belle marge de sécurité.

« De mon point de vue, Carlos peut encore un peu s’amé­liorer sur le plan tactique dans son approche de certains matches. Parfois, on a l’im­pres­sion qu’il cherche toujours à frapper le coup gagnant. Et pour­tant il n’en a pas autant besoin. C’est pour ça que je suis curieux de voir comment ils (avec Jannik Sinner) vont évoluer, parce que je pense qu’ils ont tous les deux une marge de progres­sion, et ils sont déjà si forts. »