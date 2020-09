Milos Raonic a confirmé son très bel état de forme lors de son match du 1er tour. Le Canadien a tranquillement disposé de l’Argentin Leonardo Mayer : 6-3, 6-2, 6-3.

« Je suis très heureux de la victoire et du niveau que j’ai offert. C’était très important pour moi d’oublier ce qu’il s’est passé à Cincinnati (Défaite en finale face à Novak Djokovic). De bons résultats ne sont pas obtenus grâce à ce que vous avez fait les semaines précédentes. L’expérience et le rythme que j’ai atteint à Cincinnati m’ont aidé à trouver mon jeu aussi vite que possible », s’est réjoui Milos en conférence de presse d’après-match.