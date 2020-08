Au cours d’une interview accordée à Tennis Major, Milos Raonic est revenu sur le test positif au COVID-19 de Benoît Paire, automatiquement forfait pour l’US Open. Les 11 joueurs mis sous surveillance qui l’ont côtoyé ces derniers jours sont en revanche autorisés à jouer, dont Kristina Mladenovic. Une incohérence par rapport aux situations d’Hugo Dellien et de Guido Pella la semaine précédente pour le tournoi de Cincinnati. Les deux joueurs avaient été exclus du Masters 1000 après que leur entraîneur de fitness ait été testé positif. Une décision qui avait irrité de nombreux joueurs, ce qui a certainement dû pousser l’USTA à revoir ses plans lors d’un cas positif dans l’entourage d’un joueur.

Finaliste face à Novak Djokovic ce dimanche, le Canadien ne comprend pas vraiment la logique des instances dirigeantes : « Je pense que ce qui est le plus inconfortable à ce sujet, c’est le va-et-vient, a déclaré le 18e mondial. Je pense que nous recherchions tous une règle claire et établie, que Guido et Hugo n’ont pas eu l’impression d’avoir obtenue la première fois. Je comprends que c’est un moment compliqué, ce virus a également changé la perspective de tout le monde, mais on aimerait quand même – et je ne sais même pas si c’est possible – un peu plus de cohérence et un peu plus de conscience de ce que nous devons faire quand quelque chose de ce type se passe. »