Dans son podcast, Rennae Stubbs a décidé bien à l’avance de donner ses pronos­tics pour le fameux tournoi de double mixte qui anime certaines discus­sions depuis que la présence de la paire Raducanu‐Alcaraz a été offi­cia­lisée. Selon l’Australienne, si c’est une bonne nouvelle pour le tournoi, cela ne l’est pas pour le niveau de jeu.

« Franchement, je dirai que Raducanu et Alcaraz est vrai­ment la paire la plus faible. Je dis cela et je précise que je n’ai rien contre eux. J’ai toujours fais des éloges concer­nant leur jeu. Après, j’ai aussi envie de dire que la paire Swiatek/Ruud n’est pas très rassu­rante non plus. Iga sert bien et retourne bien, mais je ne suis pas vrai­ment sur que le double soit une disci­pline que Casper a beau­coup pratiqué. »