Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs a tenu à revenir avec beaucoup de franchise sur l’attitude d’Aryna Sabalenka suite à sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina.
Et l’ancienne numéro 1 mondiale et actuelle coach de Serena Williams n’a pas vraiment apprécié le fait que la Biélorusse fracasse sa raquette juste devant son adversaire, d’autant que ce n’est pas la première fois.
« Je n’étais pas forcément une très bonne perdante, mais ce qui me dérange vraiment, et je jure que c’est quelque chose que je n’ai jamais fait, c’est de casser une raquette devant mon adversaire avant d’aller lui serrer la main. Malheureusement, cela s’est déjà produit à deux reprises avec Aryna, qui a cassé une raquette juste devant Elena avant de se diriger vers le filet pour la saluer. Quand cela arrive, ton adversaire se dit : “Waouh, est‐ce que je m’éloigne d’ici ou pas ?”, et c’est vraiment gênant. C’est exactement ce qui s’est passé quand elle a perdu contre Madison Keys en Australie : elle a littéralement détruit sa raquette avant d’aller la saluer au filet. Fais comme tu l’as fait lors d’un autre US Open : va à la salle de sport et là‐bas, tu pourras casser ta raquette si tu veux. Cependant, tu dois faire de ton mieux pour éviter ce genre de choses, qui enlèvent de l’espace à la gagnante. Oui, je comprends que c’est compliqué, mais essaie de réserver ces scènes pour des moments en dehors du court. »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 18:40