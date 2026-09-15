Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs a tenu à revenir avec beau­coup de fran­chise sur l’at­ti­tude d’Aryna Sabalenka suite à sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina.

Et l’an­cienne numéro 1 mondiale et actuelle coach de Serena Williams n’a pas vrai­ment apprécié le fait que la Biélorusse fracasse sa raquette juste devant son adver­saire, d’au­tant que ce n’est pas la première fois.

« Je n’étais pas forcé­ment une très bonne perdante, mais ce qui me dérange vrai­ment, et je jure que c’est quelque chose que je n’ai jamais fait, c’est de casser une raquette devant mon adver­saire avant d’aller lui serrer la main. Malheureusement, cela s’est déjà produit à deux reprises avec Aryna, qui a cassé une raquette juste devant Elena avant de se diriger vers le filet pour la saluer. Quand cela arrive, ton adver­saire se dit : “Waouh, est‐ce que je m’éloigne d’ici ou pas ?”, et c’est vrai­ment gênant. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé quand elle a perdu contre Madison Keys en Australie : elle a litté­ra­le­ment détruit sa raquette avant d’aller la saluer au filet. Fais comme tu l’as fait lors d’un autre US Open : va à la salle de sport et là‐bas, tu pourras casser ta raquette si tu veux. Cependant, tu dois faire de ton mieux pour éviter ce genre de choses, qui enlèvent de l’espace à la gagnante. Oui, je comprends que c’est compliqué, mais essaie de réserver ces scènes pour des moments en dehors du court. »