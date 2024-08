Alors qu’Elena Rybakina vient une nouvelle fois de déclarer forfait, cette fois avant son deuxième tour à l’US Open, ce qui profite gran­de­ment à son adver­saire, la quali­fiée fran­çaise, Jessica Ponchet, Rennae Stubbs, sur le plateau d’ESPN, a estimé que quelque chose clochait chez la joueuse kazakhe, qui n’a pas voulu préciser la teneur de sa blessure.

« Il est évident qu’il se passe quelque chose. Je ne veux pas spéculer. Mais c’est une situa­tion très inha­bi­tuelle. Huit forfaits cette année, une bles­sure non divul­guée à l’US Open. Je pense qu’il y a quelque chose de plus qui se passe ici. Ce n’est pas une situa­tion normale. Je l’ai vue ces deux derniers jours. Elle n’avait pas l’air bien. Je l’ai vue pendant des années sur le circuit. Je sais à quoi elle ressemble quand elle est heureuse, quand elle est en bonne santé, quand elle joue bien. Quand elle joue bien, sur cette surface, elle est l’une des meilleures joueuses du monde, si ce n’est la meilleure. Je pense donc que ce qui lui arrive est bien plus grave que ce que l’on croit. C’est terrible. C’est triste. C’est une personne telle­ment gentille. Elle est si agréable à côtoyer tout le temps. Nous lui souhai­tons bonne chance et espé­rons qu’elle trou­vera ce dont elle a besoin. »