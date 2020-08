Lors de son entretien accordé à Ubitennis, le coach de Jannik Sinner a été logiquement questionné sur les effets indésirables de cette longue période sans compétition.

Et bien Ricardo ne suit pas vraiment ce que certains observateurs ont affirmé ces derniers jours.

Pour lui, il ne faut pas s’attendre à des vrais bouleversements : » Nous nous dirigeons vers un Grand Chelem. Indépendamment des absents, celui qui gagne remportera l’un des titres qui marquent l’histoire. Peut-être y aura-t-il un problème pour les joueurs qui devront s’habituer à des situations différentes comme l’absence du public. Pour quelqu’un comme Sinner, cela ne changera pas beaucoup, mais pour quelqu’un comme Djokovic, habitué à la foule surpeuplée du court central, ne pas ressentir cette atmosphère et vivre parmi tant de restrictions peut être un peu lourd. Au niveau du jeu, à mon avis, la pause ne se fera pas remarquer. J’ai vu beaucoup de joueurs de haut niveau s’entraîner à Monte-Carlo et ils jouent tous comme des fous. Ils sont déjà prêts, ils sont même plus préparés que d’habitude. Ils ont une grande envie de jouer, surtout les plus forts ».