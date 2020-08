Le coach de Jannik Sinner a répondu aux questions de la chaine italienne Super Tennis. Pour lui, c’est clair, Novak Djokovic et Dominic Thiem sont les favoris du tournoi : « A mon avis, Djokovic et Thiem sont les principaux candidats pour remporter l’US Open. Je pense qu’ils utiliseront Cincinnati comme tournoi d’entraînement. Thiem s’est beaucoup amélioré pendant la période de la pandémie, il s’est beaucoup entraîné, il est en grande forme et donc je crois que ce sont les deux les plus qualifiés pour se qualifier pour la finale » a expliqué l’Italien.

Il a aussi rappelé les spécificités du tournoi américain : « L’US Open est un tournoi très long et fatiguant. Les conditions climatiques, la durée et la dureté des matchs peuvent avoir un grand impact mais Djokovic et Thiem ont tous deux suffisamment d’expérience pour savoir gérer ce type de situation. Je ne parle pas seulement des matchs mais aussi de tout ce qui peut se passer en dehors du terrain. Il peut arriver que vous gagniez un match 7-5 au cinquième set par une journée très chaude et que vous deviez récupérer alors que votre prochain adversaire a peut-être gagné en abandonnant et qu’il est très frais. Des gens comme Nole ou Dominic sont bien en avance sur les autres pour faire face à ces problèmes ».