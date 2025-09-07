AccueilUS OpenRick Macci, avant la finale Sinner-Alcaraz : "Le choix est facile"
Rick Macci, avant la finale Sinner‐Alcaraz : « Le choix est facile »

Baptiste Mulatier

En finale de l’US Open, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s’affronter pour la 15e fois, et pour la 5e fois cette année en finale d’un grand tournoi après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon et Cincinnati. 

Une magni­fique nouvelle pour le tennis comme l’ex­plique l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci. 

« Alcaraz / Sinner est un choix facile. Le gagnant est le tennis, qui est désor­mais encore plus grand. Le gagnant est le sport. Deux talents géné­ra­tion­nels comme on n’en a jamais vu. Deux styles diffé­rents. Deux person­na­lités différentes. »

La finale entre les deux monstres du tennis actuels aura lieu ce dimanche à 20h heure fran­çaise (14h à New York). 

dimanche 7 septembre 2025

