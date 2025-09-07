En finale de l’US Open, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s’affronter pour la 15e fois, et pour la 5e fois cette année en finale d’un grand tournoi après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon et Cincinnati.
Une magnifique nouvelle pour le tennis comme l’explique l’ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci.
« Alcaraz / Sinner est un choix facile. Le gagnant est le tennis, qui est désormais encore plus grand. Le gagnant est le sport. Deux talents générationnels comme on n’en a jamais vu. Deux styles différents. Deux personnalités différentes. »
La finale entre les deux monstres du tennis actuels aura lieu ce dimanche à 20h heure française (14h à New York).
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 11:46