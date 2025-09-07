En finale de l’US Open, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s’affronter pour la 15e fois, et pour la 5e fois cette année en finale d’un grand tournoi après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon et Cincinnati.

Une magni­fique nouvelle pour le tennis comme l’ex­plique l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci.

« Alcaraz / Sinner est un choix facile. Le gagnant est le tennis, qui est désor­mais encore plus grand. Le gagnant est le sport. Deux talents géné­ra­tion­nels comme on n’en a jamais vu. Deux styles diffé­rents. Deux person­na­lités différentes. »

Alcaraz / Sinner is an easy pick. The winner is Tennis and now is even Bigger. The winner is Sport. Two gene­ra­tional talents we just have not seen. Two different styles. Two different perso­na­li­ties. Two different peas but in the same CHAMPION POD. @janniksin @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) September 7, 2025

La finale entre les deux monstres du tennis actuels aura lieu ce dimanche à 20h heure fran­çaise (14h à New York).