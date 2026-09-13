Incapable de contenir sa frus­tra­tion après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verba­le­ment à un camé­raman qui s’était approché un peu trop près d’elle.

Alors que cette atti­tude a suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, l’an­cien forma­teurs des soeurs Williams, Rick Macci, a pris la défense de la Biélorusse.

It is ok after the match for Sab to break her racquet.She wears her emotions on her sleeve that is ok if you still stay posi­tive and believe.She is such a great ball striker and can beat any player any place face to face. She just has to make sure it is not the one in the… — Rick Macci (@RickMacci) September 13, 2026

« C’est accep­table que Sabalenka casse raquette après le match. Elle ne cache pas ses émotions, ce qui n’est pas grave tant qu’elle reste posi­tive et qu’elle continue d’y croire. C’est une excel­lente frap­peuse, capable de battre n’importe quelle joueuse, n’importe où, en face à face. »