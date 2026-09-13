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Rick Macci : « C’est accep­table que Sabalenka casse sa raquette après le match. Elle ne cache pas ses émotions, ce qui n’est pas grave tant qu’elle reste positive »

Par
Baptiste Mulatier
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Incapable de contenir sa frus­tra­tion après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verba­le­ment à un camé­raman qui s’était approché un peu trop près d’elle.

Alors que cette atti­tude a suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, l’an­cien forma­teurs des soeurs Williams, Rick Macci, a pris la défense de la Biélorusse. 

« C’est accep­table que Sabalenka casse raquette après le match. Elle ne cache pas ses émotions, ce qui n’est pas grave tant qu’elle reste posi­tive et qu’elle continue d’y croire. C’est une excel­lente frap­peuse, capable de battre n’importe quelle joueuse, n’importe où, en face à face. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 19:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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