Dans son style si caractéristique, Rick Macci a tenu à revenir sur la fameuse polémique concernant les nombreux rebonds effectués par Alexander Zverev au service, notamment entre la première et deuxième balle, là où il n’y a pas de chronomètre.
Et pour le mentor des soeurs Williams, l’Allemand respecte simplement les règles même si cela peut agacer certains de ses adversaires.
There is no rule how many times you can or cannot bounce the ball before serving. But there is a clock. So Zverev is within the rules and he does not do this to distract but to mentally stay on track. That being said it is annoying as your waiting to return locked loaded with…— Rick Macci (@RickMacci) September 14, 2026
« Il n’y a pas de règle précisant combien de fois on peut ou on ne peut pas faire rebondir la balle avant de servir. Mais il y a un chronomètre. Zverev respecte donc les règles et il ne fait pas cela pour déconcentrer son adversaire, mais pour rester concentré mentalement. Cela dit, c’est agaçant quand on attend de renvoyer la balle, prêt à enchaîner sa routine habituelle, et qu’on se retrouve à devoir regarder plus longtemps cette « machine à servir allemande ». »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 13:43