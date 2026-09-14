Dans son style si carac­té­ris­tique, Rick Macci a tenu à revenir sur la fameuse polé­mique concer­nant les nombreux rebonds effec­tués par Alexander Zverev au service, notam­ment entre la première et deuxième balle, là où il n’y a pas de chronomètre.

Et pour le mentor des soeurs Williams, l’Allemand respecte simple­ment les règles même si cela peut agacer certains de ses adversaires.

There is no rule how many times you can or cannot bounce the ball before serving. But there is a clock. So Zverev is within the rules and he does not do this to distract but to mentally stay on track. That being said it is annoying as your waiting to return locked loaded with… — Rick Macci (@RickMacci) September 14, 2026

« Il n’y a pas de règle préci­sant combien de fois on peut ou on ne peut pas faire rebondir la balle avant de servir. Mais il y a un chro­no­mètre. Zverev respecte donc les règles et il ne fait pas cela pour décon­cen­trer son adver­saire, mais pour rester concentré menta­le­ment. Cela dit, c’est agaçant quand on attend de renvoyer la balle, prêt à enchaîner sa routine habi­tuelle, et qu’on se retrouve à devoir regarder plus long­temps cette « machine à servir allemande ». »