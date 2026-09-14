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Rick Macci défend Zverev sur la polé­mique au service : « Il n’y a pas de règle sur le nombre de fois où vous pouvez ou ne pouvez pas faire rebondir la balle avant de servir. Et il ne fait pas cela pour décon­cen­trer son adver­saire, mais pour rester concentré mentalement »

Par
Thomas S
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Dans son style si carac­té­ris­tique, Rick Macci a tenu à revenir sur la fameuse polé­mique concer­nant les nombreux rebonds effec­tués par Alexander Zverev au service, notam­ment entre la première et deuxième balle, là où il n’y a pas de chronomètre. 

Et pour le mentor des soeurs Williams, l’Allemand respecte simple­ment les règles même si cela peut agacer certains de ses adversaires. 

« Il n’y a pas de règle préci­sant combien de fois on peut ou on ne peut pas faire rebondir la balle avant de servir. Mais il y a un chro­no­mètre. Zverev respecte donc les règles et il ne fait pas cela pour décon­cen­trer son adver­saire, mais pour rester concentré menta­le­ment. Cela dit, c’est agaçant quand on attend de renvoyer la balle, prêt à enchaîner sa routine habi­tuelle, et qu’on se retrouve à devoir regarder plus long­temps cette « machine à servir allemande ». »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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