Accueil US Open

Rick Macci prévient Ben Shelton : « Il va vivre face à Tiafoe une expé­rience très diffé­rente que contre Alcaraz »

Par
Baptiste Mulatier
-
402

Qui de Ben Shelton ou France Tiafoe aura l’oc­ca­sion, dimanche, de poten­tiel­le­ment succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur en Grand Chelem (US Open 2003) ? 

Avant le duel 100% améri­cain en demi‐finales de l’US Open, l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, s’est penché sur les clés de cette confron­ta­tion et notam­ment sur la pres­sion qui pèsera sur les épaules de Ben Shelton, tombeur de Carlos Alcaraz en quarts de finale. 

« Shelton vivra une expé­rience très diffé­rente, pour le meilleur ou pour le pire, face à Tiafoe. Contre Alcaraz, il jouait sans pres­sion et pouvait se permettre de prendre des risques sans crainte. Désormais, il est consi­déré comme ‘l’élu’ sur le papier, ce qui lui met davan­tage de pres­sion pour réussir. Ce sera un jeu du chat et de la souris, qui ira proba­ble­ment jusqu’au cinquième set, et c’est très dur de savoir qui restera en lice. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥