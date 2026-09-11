Qui de Ben Shelton ou France Tiafoe aura l’oc­ca­sion, dimanche, de poten­tiel­le­ment succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur en Grand Chelem (US Open 2003) ?

Avant le duel 100% améri­cain en demi‐finales de l’US Open, l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, s’est penché sur les clés de cette confron­ta­tion et notam­ment sur la pres­sion qui pèsera sur les épaules de Ben Shelton, tombeur de Carlos Alcaraz en quarts de finale.

Shelton will feel very different for better or worse playing Big Foe.Against Carlos he was free whee­ling with house money and could let it fly no fear and keep hunting the Spanish Deer. Now he is on paper the chosen one more pres­sure to get it done. It will be a New York cat and… — Rick Macci (@RickMacci) September 11, 2026

« Shelton vivra une expé­rience très diffé­rente, pour le meilleur ou pour le pire, face à Tiafoe. Contre Alcaraz, il jouait sans pres­sion et pouvait se permettre de prendre des risques sans crainte. Désormais, il est consi­déré comme ‘l’élu’ sur le papier, ce qui lui met davan­tage de pres­sion pour réussir. Ce sera un jeu du chat et de la souris, qui ira proba­ble­ment jusqu’au cinquième set, et c’est très dur de savoir qui restera en lice. »