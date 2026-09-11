Qui de Ben Shelton ou France Tiafoe aura l’occasion, dimanche, de potentiellement succéder à Andy Roddick, dernier homme américain vainqueur en Grand Chelem (US Open 2003) ?
Avant le duel 100% américain en demi‐finales de l’US Open, l’ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci, s’est penché sur les clés de cette confrontation et notamment sur la pression qui pèsera sur les épaules de Ben Shelton, tombeur de Carlos Alcaraz en quarts de finale.
Shelton will feel very different for better or worse playing Big Foe.Against Carlos he was free wheeling with house money and could let it fly no fear and keep hunting the Spanish Deer. Now he is on paper the chosen one more pressure to get it done. It will be a New York cat and…— Rick Macci (@RickMacci) September 11, 2026
« Shelton vivra une expérience très différente, pour le meilleur ou pour le pire, face à Tiafoe. Contre Alcaraz, il jouait sans pression et pouvait se permettre de prendre des risques sans crainte. Désormais, il est considéré comme ‘l’élu’ sur le papier, ce qui lui met davantage de pression pour réussir. Ce sera un jeu du chat et de la souris, qui ira probablement jusqu’au cinquième set, et c’est très dur de savoir qui restera en lice. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 13:50