Lors d’une interview accordée à Tennis365, l’ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci, a évoqué le cas Zverev, éliminé au 3e tour de l’US Open et toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.
« Je ne sais pas ce qui se passe parfois au niveau mental. Il est un peu instable. Mais il en est capable et s’il y avait quelqu’un qui, selon moi, aurait pu atteindre ce niveau (remporter un tournoi majeur), c’est bien lui, car il a un excellent service, il est solide au fond du court et il se déplace bien. Il sera donc intéressant de voir s’il peut inverser la tendance. Mais là encore, tous les autres s’améliorent. Je ne sais pas, mentalement, il semble parfois abandonner trop facilement. Et pour être excellent, il faut être présent à chaque point. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 15:23