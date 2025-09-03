Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, a évoqué le cas Zverev, éliminé au 3e tour de l’US Open et toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.

« Je ne sais pas ce qui se passe parfois au niveau mental. Il est un peu instable. Mais il en est capable et s’il y avait quel­qu’un qui, selon moi, aurait pu atteindre ce niveau (remporter un tournoi majeur), c’est bien lui, car il a un excellent service, il est solide au fond du court et il se déplace bien. Il sera donc inté­res­sant de voir s’il peut inverser la tendance. Mais là encore, tous les autres s’amé­liorent. Je ne sais pas, menta­le­ment, il semble parfois aban­donner trop faci­le­ment. Et pour être excellent, il faut être présent à chaque point. »