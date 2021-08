Rod Laver est le dernier homme à avoir réaliser le Grand Chelem, c’est‐à‐dire remporter l’Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open la même année. C’était en 1969. 52 ans plus tard, Novak Djokovic a l’oc­ca­sion de réaliser lui aussi cet exploit. Pour Associated Press, le légen­daire gaucher austra­lien a donné son avis sur cette possibilité.

« Je serais très heureux de lui serrer la main s’il peut gagner les quatre chelems cette année. Je serais heureux qu’il fasse partie de ce club. Quand Donald Budge l’a réalisé en 1938, et que je l’ai fait en 62, il a dit : « Nous sommes dans un club spécial ici. Nous ne sommes que deux à en faire partie ». Je n’ai jamais dit que je visais le Grand Chelem, c’est de la pres­sion. Et Djokovic veut en parler donc cela pour­rait lui porter préju­dice. Je pense que la pres­sion est la seule chose qui pour­rait poser problème à Djokovic. Peut‐être qu’il ne se sent pas bien. Il y a beau­coup de choses qui peuvent mal tourner », a estimé Rod Laver.