Cela faisait partie du très beau programme réservé aux fans ce mardi 25 août à l’US Open. Après le double mixte, une exhi­bi­tion de gala oppo­sait deux anciennes gloires du circuit : Andy Roddick et Roger Federer.

Pour ce véri­table retour dans le temps, c’est fina­le­ment le Maestro suisse qui s’est imposé, six jeux à quatre.

Mais malgré les années, Roddick n’a visi­ble­ment rien perdu de son tennis, et surtout de son légen­daire service. À plus de 43 ans, l’Américain a encore été flashé à 215 km/h ! Interrogé après la rencontre sur sa capa­cité impres­sion­nante à servir toujours aussi fort, l’ancien numéro un mondial a préféré en rire, rappe­lant que son service reste, aujourd’hui comme à l’époque, sa meilleure arme pour espérer gagner un point face à Federer.

Andy Roddick during his match against Roger Federer at the US Open :



Malika Andrews : « You’re serving 134 still… how does it feel out there?«



Andy : « Everything’s changed and nothing has changed at all. It’s still pretty much my best chance of winning the point against Roger.. »… pic.twitter.com/o52IEVQhKi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 26, 2026

Journaliste : « Vous servez encore à 134 mph (215km/h) … Comment vous sentez‐vous sur le terrain ? »

Andy Roddick : « Tout a changé et, en même temps, rien n’a changé. Ça reste à peu près ma meilleure chance de gagner un point contre Roger… »

Le jour­na­liste lui a alors proposé de prolonger le plaisir :

« Qu’en pensez‐vous ? Est‐ce qu’on devrait jouer ça au meilleur des cinq sets ? »

Une idée rapi­de­ment écartée par Roddick, toujours avec beau­coup d’humour :

« Je pense qu’on est bien comme ça. On s’en sort plutôt bien. Son genou, mon ventre… Je pense qu’on est bien. »