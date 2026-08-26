Cela faisait partie du très beau programme réservé aux fans ce mardi 25 août à l’US Open. Après le double mixte, une exhibition de gala opposait deux anciennes gloires du circuit : Andy Roddick et Roger Federer.
Pour ce véritable retour dans le temps, c’est finalement le Maestro suisse qui s’est imposé, six jeux à quatre.
Mais malgré les années, Roddick n’a visiblement rien perdu de son tennis, et surtout de son légendaire service. À plus de 43 ans, l’Américain a encore été flashé à 215 km/h ! Interrogé après la rencontre sur sa capacité impressionnante à servir toujours aussi fort, l’ancien numéro un mondial a préféré en rire, rappelant que son service reste, aujourd’hui comme à l’époque, sa meilleure arme pour espérer gagner un point face à Federer.
Journaliste : « Vous servez encore à 134 mph (215km/h) … Comment vous sentez‐vous sur le terrain ? »
Andy Roddick : « Tout a changé et, en même temps, rien n’a changé. Ça reste à peu près ma meilleure chance de gagner un point contre Roger… »
Le journaliste lui a alors proposé de prolonger le plaisir :
« Qu’en pensez‐vous ? Est‐ce qu’on devrait jouer ça au meilleur des cinq sets ? »
Une idée rapidement écartée par Roddick, toujours avec beaucoup d’humour :
« Je pense qu’on est bien comme ça. On s’en sort plutôt bien. Son genou, mon ventre… Je pense qu’on est bien. »
Publié le mercredi 26 août 2026 à 10:50