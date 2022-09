« Je veux gagner pour moi, pas parce que cela fait 19 ans », a lâché Frances Tiafoe en toute honnê­teté sur ESPN, après sa victoire contre Rafael Nadal, lors­qu’il lui a été rappelé qu’aucun joueur améri­cain n’avait remporté l’US Open depuis Andy Roddick en 2003. Ce dernier a d’ailleurs déclaré sur Eurosport qu’il compre­nait la réponse de son compatriote.

« Si j’étais lui et que je venais de remporter la plus grande victoire de ma carrière, la dernière chose dont je voudrais parler, c’est de quel­qu’un d’autre, je comprends. J’aime beau­coup Frances, j’adore son jeu, je pense qu’il est fantas­tique. J’aime sa façon de fonc­tionner, j’aime son énergie. Et fran­che­ment, dans ce pays, nous avons besoin de gens qui ne sont pas seule­ment très bons, mais qui sont aussi diver­tis­sants ; et il a cela. Je veux qu’il réus­sisse. Je n’ai­me­rais rien de plus que de le voir aller jusqu’au bout et que quel­qu’un d’autre ne veuille plus parler de lui un jour. »

Frances Tiafoe va affronter Andrey Rublev en quarts de finale ce mercredi aux alen­tours de 19h30 (heure française).