Andy Roddick est parti­cu­liè­re­ment actif pendant cet US Open, notam­ment à travers son podcast Served with Andy Roddick.

Dans son dernier épisode, l’ancien numéro un mondial a tenu à rendre hommage à une joueuse qui, selon lui, ne reçoit pas suffi­sam­ment de recon­nais­sance au regard de son immense palmarès : Iga Swiatek.

Il est vrai qu’en regar­dant les chiffres, la Polonaise possède déjà un palmarès excep­tionnel. Pourtant, peut‐être en raison de sa domi­na­tion précoce et des attentes immenses placées en elle, ses perfor­mances semblent parfois presque banalisées.

Roddick a donc tenu à remettre les choses en pers­pec­tive en compa­rant son nombre de titres du Grand Chelem à celui de plusieurs légendes du tennis.

« Elle (Swiatek) a remporté plus de tour­nois du Grand Chelem que Sharapova, que Clijsters, que Davenport, que Jim Courier. Elle est à égalité avec Edberg et Becker.Elle n’est plus qu’à un titre de McEnroe, de Carlos (Alcaraz), de Venus (Williams) et de Henin, et à deux titres d’Agassi et de Lendl.Nous devons lui accorder davan­tage de respect. Elle l’a mérité » a déclaré Andy Roddick.