Andy Roddick est particulièrement actif pendant cet US Open, notamment à travers son podcast Served with Andy Roddick.
Dans son dernier épisode, l’ancien numéro un mondial a tenu à rendre hommage à une joueuse qui, selon lui, ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance au regard de son immense palmarès : Iga Swiatek.
Il est vrai qu’en regardant les chiffres, la Polonaise possède déjà un palmarès exceptionnel. Pourtant, peut‐être en raison de sa domination précoce et des attentes immenses placées en elle, ses performances semblent parfois presque banalisées.
Roddick a donc tenu à remettre les choses en perspective en comparant son nombre de titres du Grand Chelem à celui de plusieurs légendes du tennis.
« Elle (Swiatek) a remporté plus de tournois du Grand Chelem que Sharapova, que Clijsters, que Davenport, que Jim Courier. Elle est à égalité avec Edberg et Becker.Elle n’est plus qu’à un titre de McEnroe, de Carlos (Alcaraz), de Venus (Williams) et de Henin, et à deux titres d’Agassi et de Lendl.Nous devons lui accorder davantage de respect. Elle l’a mérité » a déclaré Andy Roddick.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 11:10