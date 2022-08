Les témoi­gnages sur Serena Williams se multi­plient à l’ap­proche de la fin de la fin de sa carrière. Son ami Andy Roddick, qui l’a côtoyée pendant de nombreuses années sur le circuit, évoque un contraste entre l’image qu’elle dégage au grand public et sa réelle personnalité.

« C’est drôle, parce qu’elle est telle­ment compé­ti­tive. Donc, la plupart du temps, quand les gens la voient, elle est soit sur le court – c’est une méchante dame quand elle est sur le court, vous ne voulez pas lui cher­cher des noises – ou dans la salle de presse juste après. Et je pense qu’elle a proba­ble­ment été coupable d’aller dans la salle de presse trop rapi­de­ment après une défaite parfois. Mais je ne pense pas que les gens voient assez le côté plus léger de Venus et Serena. Elles sont telle­ment agréables à côtoyer lors­qu’elles ne sont pas en mode compé­ti­tion », a révélé l’Américain à FanSidedhttps://fansided.com/2022/08/29/andy-roddick-serena-williams-us-open/?a_aid=45978.