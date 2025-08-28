AccueilUS OpenRoddick sur Ostapenko : "C'est le summum de l'hypocrisie. La voir faire...
Roddick sur Ostapenko : « C’est le summum de l’hy­po­crisie. La voir faire la leçon à quel­qu’un sur un court de tennis, c’est comme si je faisais la morale à quel­qu’un qui fait tout ce qu’il peut pour arrêter de perdre ses cheveux »

Andy Roddick n’a pas tardé à réagir à l’al­ter­ca­tion verbale entre Jelena Ostapenko et Taylor Townsend lors du deuxième tour de l’US Open. Et pour l’an­cien numéro 1 mondial, la réac­tion de la Lettonne à propos du manque de classe de son adver­saire est un peu fort de café compte tenu de ses antécédents. 

« Ostapenko qui fait la leçon à quel­qu’un sur la classe sur un court de tennis, c’est comme si je faisais la leçon à quel­qu’un qui fait tout ce qu’il peut pour arrêter de perdre ses cheveux ! C’est le summum de l’hy­po­crisie et cela me dérange. Si vous voulez faire la leçon à quel­qu’un sur l’es­prit sportif, j’ai une sugges­tion à vous faire : commencez à regarder les gens dans les yeux quand vous leur serrez la main. Commençons par cela. Ensuite, une quin­zaine de pas plus tard, vous pourrez criti­quer quel­qu’un qui ne s’est pas excusé à cause d’une bande de filet. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 15:15

