Andy Roddick n’a pas tardé à réagir à l’altercation verbale entre Jelena Ostapenko et Taylor Townsend lors du deuxième tour de l’US Open. Et pour l’ancien numéro 1 mondial, la réaction de la Lettonne à propos du manque de classe de son adversaire est un peu fort de café compte tenu de ses antécédents.
« Ostapenko qui fait la leçon à quelqu’un sur la classe sur un court de tennis, c’est comme si je faisais la leçon à quelqu’un qui fait tout ce qu’il peut pour arrêter de perdre ses cheveux ! C’est le summum de l’hypocrisie et cela me dérange. Si vous voulez faire la leçon à quelqu’un sur l’esprit sportif, j’ai une suggestion à vous faire : commencez à regarder les gens dans les yeux quand vous leur serrez la main. Commençons par cela. Ensuite, une quinzaine de pas plus tard, vous pourrez critiquer quelqu’un qui ne s’est pas excusé à cause d’une bande de filet. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 15:15